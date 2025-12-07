Jesús Orozco Chiquete agradece apoyo tras su fractura con Cruz Azul
El jugador del Cruz Azul se dice agradecido con las muestras de cariño y apoyo que ha recibido desde el momento de su grave lesión.
Durante el encuentro de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX entre Tigres y Cruz Azul, uno de los jugadores celestes, Jesús Orozco Chiquete, sufrió una de las lesiones más escalofriantes del Apertura 2025, causa por la que recibió innumerables muestras de cariño, mismas que agradeció a través de sus redes sociales.
" Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas".
El jugador celeste también se mostró agradecido por todo el apoyo recibido del equipo y la afición al momento de enterarse de su fractura.
"A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento".
Un reconocimiento especial de Chiquete fue para la afición rival, las de los Tigres en el Estadio Universitario, misma que al darse cuenta de la gravedad de lo que le había pasado, lo despidió entre aplausos mientras lo retiraban en el carrito de las desgracias.
"También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente".
Finalmente, aunque sabe que no será pronto su regreso a las canchas, se mostró fuerte y confiado en el respaldo con que cuenta en Cruz Azul.
" El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución que me respalda, el proceso será más ligero y saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto".