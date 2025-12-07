" Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas".

PUBLICIDAD

El jugador celeste también se mostró agradecido por todo el apoyo recibido del equipo y la afición al momento de enterarse de su fractura.

"A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento".

Un reconocimiento especial de Chiquete fue para la afición rival, las de los Tigres en el Estadio Universitario, misma que al darse cuenta de la gravedad de lo que le había pasado, lo despidió entre aplausos mientras lo retiraban en el carrito de las desgracias.

"También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente".

Finalmente, aunque sabe que no será pronto su regreso a las canchas, se mostró fuerte y confiado en el respaldo con que cuenta en Cruz Azul.