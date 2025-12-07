El día después de un nuevo fracaso, tras 13 horas de terminar su participación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX donde no llegaron a la Final, el Monterrey rompió filas, aunque fueron muy pocos los jugadores que se detuvieron ante los aficionados que acudieron al Barrial para despedirlos.

Sergio Canales fue el primero en detenerse ante ellos para atenderlos y brindarles autógrafos y permitir que se tomaran fotografías, aunque sin bajarse de su vehículo.

PUBLICIDAD

Después de una Liguilla destacada, el arquero de los Rayados, Luis Cárdenas alzó la voz tras la eliminación en las Semifinales ante los Diablos Rojos del Toluca y dejó claro que les queda una deuda con la afición regia.

"Agradecerles por el apoyo, sabemos que quedamos en deuda, que estuvimos muy cerca, pero en estos partidos no podemos regalar medio tiempo, que fue lo que pasó, así que aprender de los errores, de lo que nos pasó y trabajar al doble, más fuerte porque no nos alcanzó".

En el Monterrey hay dolor, frustración, ya son seis años sin título de liga y para Ricardo Chávez, todo se debe a que el equipo se ha quedado corto en estas instancias.

" Tenemos que ser mejores, ser autocríticos, eso es algo primordial que tenemos que saber en qué estamos quedando corto porque la realidad es esa, que estamos quedando cortos y estamos muy apenados por eso, pero lo que tiene que levantar el día de mañana es saber que puedes mejorar, que tienes que trabajar y que hay algo por lo qué luchar".