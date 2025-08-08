Video Club de Liga MX rescinde contrato a uno de sus jugadores tras Leagues Cup

La Leagues Cup terminó con la fase de grupos y este día se dio a conocer cómo se jugarán los partidos para la fase de cuartos de final.

Uno de los equipos mexicanos que no tuvo una buena actuación fue el de Santos Laguna, quienes terminaron en último lugar del grupo sin puntos y con una diferencia de goles de –6.

Este día dieron a conocer en un comunicado de prensa que Ismael Govea quedó fuera del plantel de manera definitiva antes de finalizar su contrato.

“ Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de finalizar su vínculo contractual con el jugador Ismael Govea a partir del día de hoy”.

Además de ser uno de los peores equipos de la Leagues Cup hubo otras razones de poder que detonaron la salida de defensor de la escuadra de los Guerreros.

De acuerdo con información de Daniel Velasco, reportero de TUDN hubo acciones y palabras de parte del jugador tras el juego en Seattle que no fueron del agrado de la directiva santista y estos tomaron la decisión de prescindir de sus servicios.

La regularidad de Govea con Santos este torneo no fue la deseada por el jugador, en el Apertura 2025 no tuvo minutos en ninguno de los tres juegos, en Leagues Cup vio acción ante LA Galaxy y Colorado Rapids, se quedó en la banca ante el Sounders.

Club Santos reanudará la actividad en la Liga MX dentro de la Jornada 4 en casa, cuando reciban a la Chivas de Guadalajara.