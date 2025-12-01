Santos Laguna sigue mostrando su gran trabajo en las categorías inferiores ya que en los próximos día s buscará tres títulos más para sus vitrinas.

Y es que la Cantera Guerrera avanzó a las finales de las categorías Sub-21, Sub-19 y Sub-13.

En la Sub-21 Santos dejó en el camino a Cruz Azul al empatar en el marcador global 2-2 que le permitió avanzar a la Final gracias a su mejor posición en la tabla general.

Mientras que en la Sub-19, los Guerreros derrotaron 4-2 a los Pumas para instalarse por la pelea por el título de la categoría.

Por su parte, en la categoría Sub-13, Santos venció 2-0 a Monterrey en las Semifinales de la Copa Rayados en Houston.