Santos busca tres títulos con la Cantera Guerrera
Las inferiores del cuadro lagunero se metieron a tres finales y buscan repetir una hazaña que lograron hace unos años.
Santos Laguna sigue mostrando su gran trabajo en las categorías inferiores ya que en los próximos día s buscará tres títulos más para sus vitrinas.
Y es que la Cantera Guerrera avanzó a las finales de las categorías Sub-21, Sub-19 y Sub-13.
En la Sub-21 Santos dejó en el camino a Cruz Azul al empatar en el marcador global 2-2 que le permitió avanzar a la Final gracias a su mejor posición en la tabla general.
Mientras que en la Sub-19, los Guerreros derrotaron 4-2 a los Pumas para instalarse por la pelea por el título de la categoría.
Por su parte, en la categoría Sub-13, Santos venció 2-0 a Monterrey en las Semifinales de la Copa Rayados en Houston.
Santos Laguna tendrá nuevamente la oportunidad de conquistar dos títulos en dos categorías distintas como lo hizo en el Apertura 2015 y 2017 donde la Sub-20 y Sub-17 lograron levantar las copas.