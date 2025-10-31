    Santos Laguna

    Necaxa vs. Santos Laguna: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 16 a disputarse en el Estadio Victoria.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Duelo de chispazos! Así podrás ver el Necaxa vs. Santos de la Jornada 16

    Necaxa y Santos Laguna se enfrentarán en el Estadio Victoria en la jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025. En la tabla, Necaxa se encuentra en la posición 16 con un total de 13 puntos y logrado tres victorias en la temporada. La reciente victoria del equipo local podría servir como un impulso para el próximo desafío. En contraste, Santos Laguna ocupa la posición 10, con 17 puntos y cinco victorias en su haber, también llegando de un triunfo en su último encuentro.

    Los seguidores de la Liga MX tendrán su atención puesta en la diferencia de puntos entre ambos equipos, lo que subraya la relevancia de este partido para Necaxa, que busca escalar en la clasificación. Por su parte, Santos Laguna intentará afianzar su posición en la parte media de la tabla. Este encuentro se presenta como un momento clave para ambos conjuntos en su búsqueda de puntos. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. SANTOS DE LA JORNADA 16

    Necaxa llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Atlético de San Luis en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos. Por su parte, Santos también se presenta en un buen momento, habiendo superado a Querétaro, lo que les permite afrontar el duelo con una actitud positiva y la intención de mantener su racha ganadora.

    • Cuándo es el Necaxa vs. Santos: el juego es el viernes 31 de octubre de 2025 en el Victoria.
    • A qué hora es el Necaxa vs. Santos: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Necaxa vs. Santos: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

