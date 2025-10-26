    Santos Laguna

    Santos vence a Querétaro y se mete a la pelea por un lugar en Play In

    El conjunto lagunero se impuso a los Gallos Blancos y sueñan con el Play In

    Raúl Martínez.
    Video ¡Benjamín Mora rinde un hermoso homenaje para Manuel Lapuente!

    Durante el partido entre Santos y Querétaro de la jornada 15 del Apertura 2025, Benjamín Mora rindió tremendo homenaje a Manuel Lapuente, técnico mexicano que falleció este fin de semana.

    El estratega de los Gallos Blancos saltó al campo del TSM portando una boina como lo hacía Lapuente cada fin de semana que dirgía en la Liga MX y Seleccióin Mexicana.

    Mora buscaba inspirarse en el ex técnico para sumar su segunda victoria para acercar al Querétaro a puestos de Play In, sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba.

    Al minuto 22 Alberto Ocejo adelantó al Santos con un tremendo cabezazo y cuando faltaban cinco minutos para el descanso apareció Kevin Palacios para poner el 2-0 en favor de los laguneros.

    Al 61’, Gallos Blancos se acercó en el marcador gracias al tanto de Aldahir Pérez que con disparo venció a Acevedo, sin embargo, siete minutos más tarde los laguneros volvieron a ampliar la ventaja con gol de Fran Villalba desde el punto penal.

    Querétaro no pudo regresar al partido y Santos Laguna se quedó con un valioso triunfo que lo coloca de forma momentánea en el décimo lugar, y con boleto al Play In al llegar a 16 puntos.

    Por su parte, los Gallos Blancos se quedaron con 14 unidades y se aleja de la fiesta grande del Apertura 2025 de la Liga MX.

