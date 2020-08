Guillermo Almada , técnico de Santos aseguró que el COVID-19 no solo ha perjudicado a otros equipos y que los Guerreros pueden acusar bajas por ese tema, así como de lesiones y sanciones ante Monterrey .

"Nosotros también hemos tenido dificultades (coronavirus). Seguramente vamos a tener algunas ausencias por distintos temas, suspensión de Torres, algunas lesiones y debemos afrontarlas a pesar de que algunas posiciones en la cancha tenemos un abanico de jugadores muy corto por lesión y pérdida de futbolistas, pero no lo vamos a utilizar como excusa. Seguramente vamos a esperar hasta mañana para ver si podemos recuperar a los jugadores en ese sentido".

El estratega ecuatoriano fue cuestionado de si ya tiene conocimiento de posibles nuevos contagios por COVID-19 en el equipo de cara al encuentro contra Rayados este sábado 8 de agosto a las 20:06 horas (ET).

"Esa es una información que yo no debo dar, la que debe manejar es el club, sí nos hemos hecho exámenes, pero todavía a mí no me han pasado lo resultados".