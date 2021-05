Santiago Ormeño es el arma secreta para remontar al Atlas

"Fue una decisión táctica para que entrara en el complemento y tuviera garantizado un nivel de intensidad. Fue planeado que fuera parte del complemento en el Jalisco y que mañana fuera titular . Vino emparejado del partido con Santos que mediáticamente generó run run. Santi sabe que es titular y no porque no jugó en el primer tiempo quiere decir que cambió su protagonismo. Está tranquilo y mañana probará su valía”, explicó en conferencia de prensa.

El estratega también habló sobre la sitiación de Christian Tabó, quien no está en óptimas condiciones físicas, no obstante, aseguró que esperarán hasta el último momento para definir si puede o no ser parte del importante encuentro que sostendrán mañana.