América rechaza millonaria oferta del futbol de Catar por Brian Rodríguez

Brian Rodríguez, por su buen rendimiento en las últimas temporadas, es uno de los jugadores con mayor mercado que tiene actualmente el plantel del América.

Una clara muestra de ello es que un club de Qatar ya hizo una millonaria oferta para poder fichar al futbolista uruguayo.

“ Sí es es cierta la oferta del Al-Rayyan, eso es una realidad. Sí son 10 millones de dólares, esconómicamente es jugosa, pero América dice ‘Yo creo y quiero al futbolista. Creo que puede darme más’. Y la relación con Brian es muy buena”, según informó Julio ibáñez, en el programa Insiders de TUDN.

“Todos sabemos lo que pasa con el representante, con el ‘Chino’ Lasalvia. Edgardo, que a mí me parece se equivocado en las formas…Una cosa es apretar y otra cosa es ofender”, agregó Ibáñez.

Desde América le habrían dicho a Brian que Lasalvia está haciendo algunas cosas que no le gustan al club, pero le reiteraron que lo quieren como futbolista y le recordaron la buena relación que hay entre el equipo y él.

El ‘Rayo’ quiere jugar en Europa

Brian Rodríguez, que ya hace unos meses tuvo cerca la posibilidad de ir a la Serie A de Italia, tiene como gran objetivo ir al futbol europeo y cree que aún puede lograrlo.

“ Rayo quiere estar en Europa y cree que le va a alcanzar para ir a Europa. Además ha habido algunos acercamientos y recordarán hace poco más de un año prácticamente estuvo cerrado con la Fiorentina”, recordó Ibáñez.

“O sea, esa operación sí estaba ya entre todas las partes hecha y no cayó el dinero. Entonces bueno, pues al final se quedó. Él ya sabe que tiene mercado europeo. Me parece que puede pasar o que puede ser viable que lo renueven y después del Mundial que salga a Europa”, destacó el reportero de TUDN.

“Entonces ya todo el mundo tiene más tiempo para para prevenirse: América para traer a un futbolista de sus características y él para buscar el sueño europeo. En este momento, si yo tuviera que apuntar a algo es que creo que el América lo que quiere es que se quede”, concluyó.