El presidente deportivo del América , Santiago Baño s, advirtió que Roger Martínez y Andrés Ibargüen deberán buscar otro equipo, pues ya no entran en planes con las Águilas de cara al Guard1anes 2021 .

Santiago Baños aclaró que en este momento el regreso de Renato Ibara no está en los planes del América.

"No nos ha pasado ni por la cabeza porque ni es un tema a discutir, está prestado en Atlas, tienen opción de compra en junio, viene una reducción de extranjeros en la Liga y hoy tenemos más extranjeros de los que podemos registrar y ahora no vale la pena porque no es un tema que se tenga que decidir.