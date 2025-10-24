Santi Fernández y el América: la confesión sin censura tras varios años

En entrevista en el programa de Más Deporte de TUDN, el ex jugador del América, Santiago Fernández, habló un poco de su estancia en el cuadro azulcrema y también confesó las razonas por las que dejó a las Águilas para emigrar al futbol europeo.

"Me vuelven a ofrecer la renovación del contrato, pero lo único que yo pedía es que por contrato me aseguraran que iba a estar entrenando en el primer equipo, tenía yo 19 años, me dijeron no podemos garantizarte esto, entonces yo ya tenía invitación del Barcelona".

Ante esta declaración, el también ex futbolista y uno de los entrevistadores del panel, Damian 'Ruso' Zamogilny, reaccionó de forma un tanto espontánea.

"Perdón que te lo diga, pero qué huevos de decir merezco entrenar en la primera, yo a los 19 años fue cuando me empezaron a cepillar del Independiente y lo aceptas, pero tú ya estabas con la mentalidad de que pertenecías al primer equipo".

Incluso, narró un episodio de la forma en que su buscó amarrarlo al equipo después de ponerlo disponible durante el Draft del futbol mexicano, cuando Luis Roberto Alves Zague era el director deportivo.

"Pasa el día del Draft, me manda llamar a la oficina y me dicen aquí está tu contrato, entonces le digo dónde está la parte donde me aseguran que soy parte del primer equipo, me dice que no está, entonces me paré de la mesa, agradecí muy educadamente y le dije ya no me interesa, muchas gracias, pero el no sabía que yo tengo pasaporte español y eso te abre las puertas allá".

A pesar de eso, Santi Fernández asegura que, desde su punto de vista, su acción en ese momento no fue por soberbia.

" No considero que haya sido soberbia, la verdad, pero yo sí tenía muy claro cómo lo vi yo y en mi caso es, si no puedes ofrecerme esto, pues no me interesa, me voy a otro lado que a lo mejor me lo puedan ofrecer y me pude haber ido a cualquier otro equipo".

