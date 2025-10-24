Video "Yo ya lo superé": Santiago Fernández responde a las críticas recibidas en los últimos días

Santiago Fernández, ex jugador del América, rompió el silencio tras las criticas que volvió a recibir tras lo sucedido en el preolímpico que disputó con la Selección Mexicana rumbo a Beijing 2008.

En entrevista para el podcast de +Deporte, el exfutbolista aclaro que nadie lo retiro del futbol luego de que se mencionará que tras su actuación en el torneo donde México no clasificó a los Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

“ Hace cinco años yo no estaba preparado, esa es la verdad, 15 años me ha llevado a mí salir de esa situación tan complicada que viví, ¿me entiendes? donde gracias a Dios le he podido dar la vuelta”

“Me sorprende que una persona con su preparación no haya revisado bien las fuentes de la información que le dieron, porque él se basa de una frase que yo jamás dije y de ahí se toma. Alguien sacó que yo había dicho que había arruinado mi carrera, es mentira, y yo me hago responsable de mi carrera”

“ Yo jugué el tiempo que quise, todavía por más ridículo que suene, te digo que cancelé un año de contrato firmado con el América. Entonces a mí nadie me arruinó mi carrera, yo jugué el tiempo que quise y te digo y me hago responsable perfectamente de mis errores”

“Pero él se tomó de ahí para hacer su comentario en burla y decidí que era momento de levantar la voz… al final el día yo ya lo superé”, mencionó Santiago Fernández.

SANTIAGO FERNÁNDEZ REVELA COMO SUPERÓ LOS DEL PREOLÍMPICO

Santiago Fernández detalló que tras las criticas que recibió hace más de 15 años por lo del preolímpico no necesito ayuda profesional, sino que el salió por su propie pie.

“Te voy a decir una cosa, jamás fui (recibir ayuda profesional), l o consideró un error, porque al final en lugar de haber sanado este tema en dos o tres años lo terminé sanando en 10”