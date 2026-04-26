Liga MX El estadio Corona vive una nueva edición del Guerretón 2026 En la previa del Santos vs. Rayados, los aficionados participaron en la tradicional lluvia de peluches.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Golazo de Santos! Obra de arte de Di Yorio para poner el 3-0 ante Monterrey

El Estadio Corona fue escenario de una nueva edición de Guerretón, presentado por Soriana, iniciativa impulsada por Club Santos Laguna a través de su programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón, en conjunto con Ganar Sirviendo.

En el marco del encuentro frente a Rayados de Monterrey, miles de aficionados respondieron al llamado, participando activamente en la tradicional lluvia de peluches y juguetes durante el medio tiempo, generando un momento lleno de emoción que reafirmó el espíritu solidario de la comunidad lagunera.

PUBLICIDAD

A lo largo de la jornada, familias enteras se sumaron a esta causa, aportando juguetes y peluches que serán destinados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, beneficiando a distintas asociaciones e instituciones de la región.

Además de la colecta, Guerretón continúa evolucionando como una iniciativa de impacto social, impulsando proyectos comunitarios enfocados en el bienestar infantil, como el fortalecimiento de espacios educativos y de desarrollo.

Asimismo, el Club agradece la participación de aliados estratégicos, entre ellos Soriana como presentador oficial, así como la integración de Rayados de Monterrey en las acciones de difusión y colecta de esta edición.

DATOS DEL GUERRETÓN 2026