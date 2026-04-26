El estadio Corona vive una nueva edición del Guerretón 2026
En la previa del Santos vs. Rayados, los aficionados participaron en la tradicional lluvia de peluches.
El Estadio Corona fue escenario de una nueva edición de Guerretón, presentado por Soriana, iniciativa impulsada por Club Santos Laguna a través de su programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón, en conjunto con Ganar Sirviendo.
En el marco del encuentro frente a Rayados de Monterrey, miles de aficionados respondieron al llamado, participando activamente en la tradicional lluvia de peluches y juguetes durante el medio tiempo, generando un momento lleno de emoción que reafirmó el espíritu solidario de la comunidad lagunera.
A lo largo de la jornada, familias enteras se sumaron a esta causa, aportando juguetes y peluches que serán destinados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, beneficiando a distintas asociaciones e instituciones de la región.
Además de la colecta, Guerretón continúa evolucionando como una iniciativa de impacto social, impulsando proyectos comunitarios enfocados en el bienestar infantil, como el fortalecimiento de espacios educativos y de desarrollo.
Asimismo, el Club agradece la participación de aliados estratégicos, entre ellos Soriana como presentador oficial, así como la integración de Rayados de Monterrey en las acciones de difusión y colecta de esta edición.
DATOS DEL GUERRETÓN 2026
- Esta es la 13ª edición de Guerretón.
- En 12 ediciones previas, se han recolectado más de 121,500 juguetes, peluches y balones.
- Asociaciones beneficiadas: CRIT Durango; DIF de Coahuila, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros; Instituto Mano Amiga; Instituto Hermanos Martín Borque; Instituto Lagunero de Audición y Lenguaje; Cáritas de Gómez Palacio; Ciudad de los Niños; Banco de Alimentos de Torreón, entre otras.
- Desde 2024, Guerretón incorporó una colecta económica con el objetivo de instalar ludotecas en la región lagunera, promoviendo el derecho al juego y el aprendizaje en entornos seguros.
- A la fecha, se han instalado cuatro ludotecas:
- Escuela Francisco I. Madero del Ejido Paso del Águila
- Instituto Hermanos Martín Borque
- Dos en la Clínica 16 del IMSS en Torreón
- Adicional a la colecta de este año, la recaudación económica impulsará el proyecto
- Polígono Ábaco, que busca equipar una cocina en un jardín de niños ubicado en una zona vulnerable, contribuyendo a la alimentación y bienestar de niñas y niños de nivel preescolar.