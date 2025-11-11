Video ¡Ama a México! Las palabras de Iker Casillas que emocionan a todos

En la treceava investidura al Salón de la Fama del Futbol 2025, Iker Casillas, portero español emocionó a todos con sus palabras hacía México y a sus compañeros de profesión que también fueron inmortalizados.

“Muchas gracias, por eso me gusta México, buenas tardes, porque siempre que vengo acá me tratan con mucho cariño, con mucho cariño y mucha admiración, no estoy aquí el día a día, pero cuando vengo, lo siento”.

“Quería agradecer por este galardón que también para mí es muy importante, no sé si seré el más joven de todos los ilustres y leyendas figuras que hay aquí y que representan lo que ha sido el futbol, pero para mí es un verdadero honor compartir un rato con todos ellos”.

Casillas espera que también él sea producto de inspiración para los jóvenes que lo vieron jugar al más alto nivel y cuando levantó el trofeo de la Copa del Mundo.

“Darles también la enhorabuena, porque yo eh crecido con ellos, con alguna de sus hazañas, son inspiración, son fuente hacía la gente que hemos venido atrás y espero que la gente que me vea sea igual conmigo”.