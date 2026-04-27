Liga MX Joel Huiqui aclaró los cambios que realizó tácticamente en Cruz Azul El técnico de la Máquina señaló que fue lo que el presidente del club le encargó cuando le dio el puesto.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Cruz Azul cerró la fase regular del Clausura 2026 con el triunfo sobre Necaxa en la cancha del Estadio Banorte, con esto se quedaron con la tercera posición general y con un gran premio económico.

Al finalizar el juego, el ahora técnico, Joel Huiqui habló sobre las modificaciones que realizó tácticamente en el equipo y sobre lo que le pidió Víctor Velázquez, presidente del club.

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“Hablaba hace un par de días con el staff y la decisión de poder cambiar por momentos la estructura es básicamente por el rival, de acuerdo a lo que presenta el partido, al principio nos costó la presión, por eso el cambio, por eso metimos a Lira un poco más bajo”.

“Hablamos un poco el miércoles sobre la decisión, él platicaba que le gusta un equipo que proponga, dinámico, que tenga identidad, que tenga esa energía que mostró por momentos. Invitó mucho al trabajo en equipo, la encomienda que tuvimos nosotros solo fue ajustar unas piezas y el mensaje fue claro, el trabajo en equipo va a sacar el resultado”.

Al finalizar la rueda de prensa, Joel Huiqui recordó la referencia sobre una jugada en su carrera como jugar y al preguntarle sobre la Liguilla, comentó que “la Liguilla no está muertiña”.

Cruz Azul enfrentará al Atlas en la fase de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, primero jugarán en Guadalajara y después en Puebla.