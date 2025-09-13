Sale a la luz impactante revelación sobre atentado a Salvador Cabañas

Israel 'Jagger' Martínez, exjugador profesional, reveló algunos detalles de cómo se vivió en el América el atentado en contra de Salvador Cabañas ocurrido en 2010 y que acabó con la carrera del paraguayo.

En exclusiva para Más Deporte El Podcast de TUDN, el 'Jagger' Martínez reveló que incluso él estuvo muy cerca de ir al Bar Bar la noche en la que José Jorge Balderas alias 'JJ' disparó en contra de Cabañas.

"Andaba solo él, no me tocó. Yo iba a ir ese fin de semana al Bar Bar, era algo que hacíamos cuando ganábamos, nos tocó en 2010 ir con Chava, recuerdo que ese fin de semana jugamos en Morelia, perdimos 1-0, yo encabronado porque no jugué, yo regresé de Morelia y yo sí estaba enojado, y yo dije 'voy a salir', me fui con un amigo de fiesta el sábado que llegamos y que perdimos. El domingo era día de Bar Bar, le digo a mi amigo que mañana íbamos, al siguiente día, me la pasé con mi mamá, íbamos a cenar en familia, como a las 10:30, me marca y me dice 'oye, vamos a ir o no?' La verdad no terminábamos de cenar, me dio para abajo y dije que todavía estaba con mi mamá, ya estuvo, lo dejamos después", relató Martínez.

Posteriormente, el 'Jagger' relató cómo se enteró del atentado, ocurrido en la madrugada de ese domingo tras el encuentro de la Liga MX en donde América visitó Morelia.

"Me voy de la casa de mi mamá como a las 12 de la noche y me duermo, y como a las 6am me habla mi mamá, me levanto, dormido y me pregunta que dónde estaba, le dije 'estoy dormido', y dice 'es que asaltaron a Chava y le dispararon', pero cuando me levanto, todas las noticias y la TV, veo y digo lo que pasó".

Por último, el 'Jagger' Martínez señaló que el propio 'JJ' era alguien a quien ya se había visto en el equipo con anterioridad.