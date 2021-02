Rogelio Funes Mori: 'pasaron un límite, me faltaron al respeto'

“Yo estoy acá sentado para que me expliquen con qué pruebas me acusaron de haber jugado con COVID contra América. Es un tema complicado que les voy a explicar. Contra América me sentí bien, entrené bien toda la semana, normal, jugué los 90 minutos, no presenté síntomas después el domingo me levanto y siento que pierdo un poco el gusto, el olfato, lo comunico con el doctor, el doctor me dijo que me presentara en mi cuarto en el Barrial para un test rápido y PCR, esperé el resultado rápido que fue positivo, obviamente me fui a mi casa y me aislé.