Liga MX César Arturo Ramos revela falla en los árbitros que analizan en televisión Además, el árbitro mexicano consideró una “red de protección” el uso del video arbitraje.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video César Ramos deja mensaje a exárbitros analistas en TV

César Arturo Ramos es considerado uno de los mejores árbitros que tiene la Liga MX actualmente, tiene gafete FIFA y muy probablemente estará en la Copa del Mundo 2026.

Este día estuvo en el programa de Faitelson Sin Censura y habló sobre las críticas que reciben los silbantes en activo por sus excolegas que trabajan para la televisión o algún medio de comunicación.

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“ Es una actividad, es un trabajo para ellos, creo que hay gente con mucha capacidad, gente que fue estrella en esta actividad, gente que marcó una pauta. Desgraciadamente, cuando sales de esto, es como en toda profesión, van cambiando los conceptos, las consideraciones y cada año, si no te actualizas, quedas un poquito rezagado”.

“Si tú compartes eso al público, ya viene una confusión que se genera en ocasiones, sobre todo en cuestiones como el fuera de juego, como la mano, que cada año hay variaciones”.

César Ramos habla del VAR y la tecnología

El árbitro mexicano expresó maravilla de la existencia del VAR y explicó el por qué son juzgados los silbantes al momento de usarla, además de que es una oportunidad de confirmar o revertir una decisión.

“Pues toda la vida va evolucionando, el futbol creo que tardó un poquito, tenemos diez años con la cuestión de la herramienta tecnológica del video arbitraje, la herramienta del video es espectacular, es una segunda oportunidad, es un seguro de vida, una red de protección”.