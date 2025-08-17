Rodolfo Pizarro reveló que estuvo cerca de regresar a Chivas un par de años después de su salida de no haber sido por un supuesto veto de la directiva rojiblanca.

" Hubo una chance (de regresar) en el 2022 cuando estaba Ricardo Peláez y Michel Leaño, estuve muy cerca, pero no se dio. No sé, no sé, tú sabes más que yo", agregó Pizarro con una sonrisa sarcástica cuando fue cuestionado si su regreso fallido estuvo condicionado por un veto de la directiva.

Finalmente, a la pregunta de si le gustaría regresar a Chivas, Pizarro volvió a contestar con una sonrisa sarcástica: "Ustedes ya saben la respuesta".

Rodolfo Pizarro llegó a Chivas en el 2016 proveniente de Pachuca, pero solo estuvo dos años con el Rebaño antes de salir rumbo a Monterrey. ¿La razón? El jugador alude a la presión que se tiene en el club por ser un histórico de México.

"Creo que en ese momento yo era uno de los jugadores más importantes, me tocaba exigir más, y obviamente de exigir a un chavo a exigir a uno que ya tenía peso, obviamente iba a pelear por mis compañeros, yo creo que fue eso".

"Tuve buenos años en Chivas y Monterrey, también en Pachuca, pero al ser Chivas sabes que todo se magnifica, al hacer un buen partido siempre te pone ahí, me fue muy bien aquí y fui feliz", agregó.