Rodolfo Pizarro revela problemas con Chivas en su visita al Akron
El jugador reveló que estuvo cerca de regresar al Rebaño bajo la era Leaño.
Rodolfo Pizarro reveló que estuvo cerca de regresar a Chivas un par de años después de su salida de no haber sido por un supuesto veto de la directiva rojiblanca.
Tras la visita de FC Juárez al Estadio Akron y la victoria para los Bravos, Pizarro, quien además fue recibido con aplausos por parte de los Chivahermanos, soltó el par de 'bombas' en zona mixta.
" Hubo una chance (de regresar) en el 2022 cuando estaba Ricardo Peláez y Michel Leaño, estuve muy cerca, pero no se dio. No sé, no sé, tú sabes más que yo", agregó Pizarro con una sonrisa sarcástica cuando fue cuestionado si su regreso fallido estuvo condicionado por un veto de la directiva.
Finalmente, a la pregunta de si le gustaría regresar a Chivas, Pizarro volvió a contestar con una sonrisa sarcástica: "Ustedes ya saben la respuesta".
Rodolfo Pizarro llegó a Chivas en el 2016 proveniente de Pachuca, pero solo estuvo dos años con el Rebaño antes de salir rumbo a Monterrey. ¿La razón? El jugador alude a la presión que se tiene en el club por ser un histórico de México.
"Creo que en ese momento yo era uno de los jugadores más importantes, me tocaba exigir más, y obviamente de exigir a un chavo a exigir a uno que ya tenía peso, obviamente iba a pelear por mis compañeros, yo creo que fue eso".
"Tuve buenos años en Chivas y Monterrey, también en Pachuca, pero al ser Chivas sabes que todo se magnifica, al hacer un buen partido siempre te pone ahí, me fue muy bien aquí y fui feliz", agregó.
Pizarro, ahora jugador de Bravos de Juárez, se lució en la victoria de su equipo ante Chivas en la Jornada 5 al sumar una asistencia y los primeros tres puntos del Apertura 2025.