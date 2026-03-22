Liga MX Robert Morales habla de su gol que le dio el triunfo a Pumas sobre América El delantero de los Pumas destaca la importancia de su gol ante el América, mismo que le dio la victoria a Pumas.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Así explica Robert Morales lo que representa el gol de triunfo

Autor del gol del triunfo de los Pumas sobre América en el Clásico Capitalino, Robert Morales afirmó que fue un partido complicado y aceptó que ha sido uno de los goles más importantes que ha logrado desde que llegó a México.

"Primero que nada, muy contento por el triunfo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, no dejamos de intentarlo los 90 minutos, creo que sí es uno de los goles más importantes desde que llegué a México, además en un Clásico".

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El delantero de los universitarios consideró que el equipo, con este triunfo sobre el América, demostró que va por buen camino durante este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

"En el grupo creo que se habla lo difícil que es cada partido, los Clásicos se ganan, el grupo va por buen camino y estamos haciendo un buen trabajo. Todos saben lo que es Pumas, que va por grandes cosas, tenemos un maravilloso grupo con qué pelear".

Finalmente, Robert Morales se dijo contento desde su llegada a los Pumas, en especial por el hecho de cada vez estar más minutos en la cancha.