Liga MX Femenil América es el primer equipo de primera división en ser campeón como local en este estadio Las Águilas Femenil se coronaron por tercera vez en la Liga MX Femenil al vencer a Rayadas de Monterrey.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡América levanta el título de la Liga MX femenil! ¡Tienen la tercera!

Club América Femenil consiguió su tercera estrella al coronarse campeonas del Clausura 2026 de la Liga MX al vencer a Rayadas de Monterrey en la Final, partido que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tuvieron que pasar tres años para que las Águilas volvieran a levantar el trofeo de campeonas, su último título fue en el Clausura 2023, antes lo habían conseguido en el Apertura 2018.

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Es un logro conseguir un campeonato para el América Femenil, pero lo importante es que rompieron con el maleficio que existía en la primera división del Futbol Mexicano, ningún equipo local había ganado un campeonato en el estadio de la Colonia Noche Buena.

Atlante, Cruz Azul, América y Pumas fueron locales en este inmueble y ninguno de ellos habían roto ese mal presagio. Los Potros de Hierro lo hicieron, pero en la Liga Expansión MX.

Los de la UNAM solo jugaron por tres años y eso por remodelación del Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de 1968, siendo Cruz Azul quienes jugaron más tiempo en este inmueble.

La Máquina Celeste perdió dos finales en ese estadio, primero ante Pachuca en 1999 y después ante Monterrey en 2009.

El maleficio en la Liga MX Femenil

Debido a la remodelación del Estadio Banorte para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el Estadio Ciudad de los Deportes fue casa del América.

La última final de la Liga MX Femenil fue en el Clausura 2025 donde jugó América ante Pachuca, en este duelo, las Tuzas consiguieron su primer título de la categoría.

Ahora, América Femenil se corona en la categoría femenil al vencer a Rayadas de Monterrey por marcador de 3-1 global.