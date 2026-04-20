América Revelan polémicas palabras de Turco Mohamed a Jardine previo al América vs. Toluca El América vs. Toluca pasó de los abrazos a los empujones y golpes en el Estadio Banorte.

Video Voces de la Cancha: ¿Qué le dijo el Turco a Jardine previo al América vs. Toluca?

El partido entre América y Toluca fue sin duda el juego de la Jornada 15 del Clausura 2026 que inició con muchas expectativas y terminó superándolas incluso sorprendiendo a propios y extraños.

Dentro de los muchos matices que hubo en el partido celebrado en el Estadio Banorte y que quedaron opacados por la bronca entre Helinho y varios jugaores del América como Alejandro Zendejas y hasta Henry Martín en los túneles del inmueble, destacan las palabras del entrenador de Toluca, Antonio 'Turco' Mohamed, para André Jardine, DT del América, en el saludo previo al encuentro.

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¿QUÉ DIJO EL TURCO MOHAMED A JARDINE PREVIO AL AMÉRICA VS. TOLUCA?

En 'Voces de la Cancha', las cámaras de TUDN captaron el polémico consejo del Turco para el entrenador brasileño en referencia al momento difícil que América ha pasado en liga y tras la eliminación de la Concacaf Champions Cup.

"Qué gusto verte. Ten la tranquilidad. En este club cuando están las cosas malas, son malos. Se olvidan rápido de todo", se escucha al Turco decir mientras Jardine escucha atentamente.

El brasileño contestó con un gesto de agradecimiento y deseo lo mejor al Toluca en el torneo de Concacaf: "Ahí estamos. Gracias por tus palabras y suerte en la Conca".

Bastaron dos goles de Brian Rodríguez y una derrota no presupuestada en Toluca para que los abrazos y los consejos quedaran en el olvido y dieran paso a los empujones, cachetadas e insultos entre ambas escuadras que una vez más estuvieron a la altura de la rivalidad entre Águilas y Diablos.