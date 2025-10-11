El caso de Omar 'N' y su denuncia por agresión sexual infantil agravada sigue dando de qué hablar, todo después de que salieran a la luz detalles por parte de la víctima.

El abogado de la víctima Juan Soltero reveló a Primer Impacto de Univisión algunos detalles escalofriantes y que forman parte de la denuncia contra el exfutbolista, quien fue ya vinculado a proceso.

"Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar’. Incluso hasta ofertas de dinero”, relató Soltero según palabras por parte de la víctima.

Incluso, Juan Soltero señaló que hay pruebas como videos, y si bien son explícitas, se consideró que formaran parte de la carpeta de investigación.

“Aunque las pruebas no son explícitas, sí poseen contenido suficiente para validar los hechos. En uno de los videos se escucha claramente una voz y un contexto que refuerzan la denuncia”, concluyó.