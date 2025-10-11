    Futbol

    Revelan detalles de denuncia de Omar 'N': escalofriantes declaraciones

    Se recomienda discreción: salen a la luz impactantes detalles en el caso de la denuncia penal contra Omar 'N'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Se recomienda discreción: revelan escalofriantes detalles de Omar 'N'

    El caso de Omar 'N' y su denuncia por agresión sexual infantil agravada sigue dando de qué hablar, todo después de que salieran a la luz detalles por parte de la víctima.

    El abogado de la víctima Juan Soltero reveló a Primer Impacto de Univisión algunos detalles escalofriantes y que forman parte de la denuncia contra el exfutbolista, quien fue ya vinculado a proceso.

    "Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar’. Incluso hasta ofertas de dinero”, relató Soltero según palabras por parte de la víctima.

    Incluso, Juan Soltero señaló que hay pruebas como videos, y si bien son explícitas, se consideró que formaran parte de la carpeta de investigación.

    “Aunque las pruebas no son explícitas, sí poseen contenido suficiente para validar los hechos. En uno de los videos se escucha claramente una voz y un contexto que refuerzan la denuncia”, concluyó.

    Omar Bravo podría pasar varios años en prisión si bien todavía hay denuncias pendientes en contra del exfutbolista de equipos como Chivas o Tigres.

