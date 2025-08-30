    León

    León sacude las zarpas y golea a Querétaro

    Los Panzas Verdes se imponen con claridad con doblete de Ismael Díaz y ante un Gallos que terminó con nueve hombres.

    Por:
    TUDN
    Video Resumen | León golea a Querétaro con tres golazos

    León se impuso sin dificultad 3-0 a Gallos en un juego en el que visitante se cayó en los minutos añadidos del primer tiempo y Fernando beltrán rompió el juego en ese lapso, y Luis Díaz marcó un doblete en la segunda mitad.

    En el añadido, 45+1, Fernando 'Nene' Beltrán marcó un golazo, y Ángel Zapata, 45+2, vio la tarjeta roja y Querétaro se quedó con 10 hombres. Finalmente terminaría con nueve tras la expulsión de Jesús Hernández a los 83.

    Antes, Gallos opuso resistencia solo en la primera mitad. Llegó hasta tres ocasiones al arco y Oscar García, el arquero de los Panzas Verdes, fue requerido a fondo.

    Mientras, León se movía a un ritmo lento casi caminando, como la fiera de su apodo, y con poca claridad al frente. James apenas tocó el balón en ese primer tiempo y el partido solo se rompió tras el gol de Beltrán. Por cierto, un golazo de media distancia.

    Un minuto más tarde, Zapata le dio un codazo al Nene y todo se acabó para el visitante, para la segunda mitad apenas y metió las manos.

    Todo inició con un disparo al travesaño de James y luego Díaz marcó su doblete. Un disparo de larga distancia a los 54' que García se comió y luego a los 73 aprovechó un rechace de García para mandar el balón a las redes.

    Con este resultado, los Panzas Verdes llegaron a 10 unidades tras siete partidos en el Apertura 2025, mientras Querétaro se quedó con cuatro unidades en el fondo de la tabla que podría terminar en el cese de Benjamín Mora.

    Video ¡Golazo! El 'Nene' Beltrán adelantó a León con un bombazo desde fuera del área

