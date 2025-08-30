León se impuso sin dificultad 3-0 a Gallos en un juego en el que visitante se cayó en los minutos añadidos del primer tiempo y Fernando beltrán rompió el juego en ese lapso, y Luis Díaz marcó un doblete en la segunda mitad.

En el añadido, 45+1, Fernando 'Nene' Beltrán marcó un golazo, y Ángel Zapata, 45+2, vio la tarjeta roja y Querétaro se quedó con 10 hombres. Finalmente terminaría con nueve tras la expulsión de Jesús Hernández a los 83.

PUBLICIDAD

Antes, Gallos opuso resistencia solo en la primera mitad. Llegó hasta tres ocasiones al arco y Oscar García, el arquero de los Panzas Verdes, fue requerido a fondo.

Mientras, León se movía a un ritmo lento casi caminando, como la fiera de su apodo, y con poca claridad al frente. James apenas tocó el balón en ese primer tiempo y el partido solo se rompió tras el gol de Beltrán. Por cierto, un golazo de media distancia.

Un minuto más tarde, Zapata le dio un codazo al Nene y todo se acabó para el visitante, para la segunda mitad apenas y metió las manos.

Todo inició con un disparo al travesaño de James y luego Díaz marcó su doblete. Un disparo de larga distancia a los 54' que García se comió y luego a los 73 aprovechó un rechace de García para mandar el balón a las redes.

Con este resultado, los Panzas Verdes llegaron a 10 unidades tras siete partidos en el Apertura 2025, mientras Querétaro se quedó con cuatro unidades en el fondo de la tabla que podría terminar en el cese de Benjamín Mora.