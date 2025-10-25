Tigres venció 2-0 a Xolos en su duelo de la Jornada 15 y llegará al Clásico Regio, que se juega la próxima semana, clasificado a la Liguilla.

André Pierre Gignac, a los 61 minutos, y Ángel Correa, a los 74, fueron los autores de los goles de los felinos que previo al duelo con Xolos necesitaban una unidad para avanzar a la Fiesta Grande.

El duelo fue intenso y polémico, porque antes que Gignac con su gol, el VAR fue el protagonista del partido. Se llevó la atención por donde se le vea en al menos tres jugadas importantes que significaron la diferencia.

Primero, Brunetta se metió al área de Xolos. Hizo una gran jugada, disparó para anidar el balón en las redes, pero desde el VAR le anunciaron al árbitro Jorge Abraham Camacho que el argentino dio un manotazo a un rival y no se validó la anotación.

Más tarde, otra jugada netamente futbolística y otra jugada cerrada. Gil Mora y Nahuel Guzmán pelearon un balón por aire y el arquero hizo contacto con el chico de 17 años. Se marcó penal, pero de nueva cuenta, el VAR echó atrás todo.

Una más a la cuenta, ya en la segunda mitad. Vigón y Mourad El Ghezouan disputaron el balón en el área de Tigres. Cayó al césped el español y Camacho fue requerido desde el VAR, penal marcado y Nahuel detuvo el tiro a Castañeda.

Entonces Gignac y su gol. El francés ya había tenido un par de chances claras que desperdició, pero a los 61, Correa robó el balón a Escamilla, lo cedió a André y a festejar Tigres.

Unos minutos más tarde, a los 74, se completó el marcador. Brunetta hizo una gran jugada, se quitó dos hombres de encima y asistió a Correa que marcó el segundo de los felinos. Superioridad manifiesta del local reflejada por fin en el marcador.

Con este resultado, Tigres llegó a 32 puntos y a falta del resto de la jornada se ubicó en el segundo sitio de la competencia. Mientras, Tijuana se quedó con 21 unidades.