    América

    Rechazo de ofertas y consideraciones, así fue la renovación de Brian Rodríguez con América

    El ofensivo uruguayo habló cómo fueron las pláticas con la directiva para llegar a un acuerdo y seguir en el plantel pese a ofertas del mundo árabe.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Brian Rodríguez y América acordaron la renovación de contrato hasta 2029, el anuncio se destapó el martes pasado previo al partido de la Jornada Doble de la Liga MX Apertura 2025 y que se hizo oficial por el club este miércoles.

    En entrevista con Gibrán Araige para TUDN, el Rayito contó cómo fueron las negociaciones, nada fáciles ante una oferta desde el futbol de Catar, la cual rechazó por exposición para ser considerado por Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay para el Mundial 2026 y también por su adaptación y relevancia en el equipo de André Jardine.

    “Son por temas no obvios, pero creo que el América tiene su parte. Apelo por mi trabajo, mi representante por lo que tiene que cuidar de mí, hubieron buenos términos, siempre se habló muy bien a pesar de lo que salió en la prensa, se dio en buenos términos, se lo hice saber a mi representante y a Santiago (Baños) que quería seguir acá

    “Como todos saben, el tema de Catar y todo lo que llegó, desde el día uno se lo manifesté a Santiago hasta que llegó la propuesta de renovar y no lo dudé”, indicó Brian Rodríguez luego de la remontada y gol ante Puebla en la Fecha Doble el martes pasado.

    BRIAN RODRÍGUEZ CONSIDERÓ APOYAR AL AMÉRICA EN CASO DE SALIR

    El uruguayo y seleccionado nacional habló sobre su posible salida de las Águilas, a las que pretendió responder al apoyo con ganancias en aso de que fuera transferido a otro equipo y las cuales saldrían del fichaje; al final, ambas partes acordaron continuar con el proyecto pese a que se complicaron esos acuerdos por un lapso.

    “Sí, por momentos sí (fue complicado), por incertidumbre más que nada, pero lo mantuve con mucha calma, siempre estuve hablando con Diego Ramírez, con Santiago, que mi intención siempre era estar en el América, no irme libre del América.

    “Si me tendría que ir por una decisión del América, d ejar plata al club que es muy importante porque apostaron en su momento traerme del LAFC y pagar una suma de dólares importante; era importante de parte mía decirles eso y por suerte nos quedamos”, señaló Brian Rodríguez.

    El Rayito suma 14 partidos tras 14 fechas en la Liga MX Apertura 2025 y de los cuales en nueve ha ido titular, en total registra seis goles, incluido un doblete frente a Xolos de Tijuana en la Jornada 2.

    Relacionados:
    AméricaBrian Rodríguez

