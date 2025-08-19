    Guadalajara

    La razón por la que no sancionaron a Puebla tras la violencia a las afueras del Cuauhtémoc

    Por su parte, Chivas y Tigres recibieron tibias sanciones por la bronca en las gradas del estadio Akron y Universitario.

    Por:
    TUDN
    Video Tibias sanciones de FMF tras violencia para Puebla, Chivas y Tigres

    Después del lamentable hecho ocurrido a las afueras del estadio Cuauhtémoc previo al partido entre Puebla y Atlético de San Luis donde una persona perdió la vida, se determinó que no habrá sanción en contra del equipo de la Franja.

    De acuerdo con información de Francisco Arredondo, reportero de TUDN, la Federación Mexicana de Futbol determinó q ue no se sancionará debido a que la balacera que se desató ocurrió a 400 metros fuera de la juridisprudencia del estadio.

    Cabe mencionar que tras lo ocurrido una persona perdió la vida y otra resultó lesionada las autoridades dieron a conocer que el enfrentamiento fue ajeno a participantes o a involucrados en el partido entre La Franja y el Atlético de San Luis.

    Por otra parte, debido a la violencia que se vivió en el estadio Akron donde estuvo involucrado el hermano de Ángel Zaldívar, las Chivas recibieron una sanción económica y una llamada de atención.

    Mientras que Tigres solo recibió una advertencia por lo sucedido en las gradas y a las afueras del estadio debido a que habrían cumplido con los protocolos.


    1:19
    1 min
    1 min
    2 min
    2 min
    Relacionados:
    GuadalajaraPueblaTigres

