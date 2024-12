Los logros y metas de un futbolista se van construyendo paso a paso y, en el caso de Raúl Rangel no es la excepción, ya que una vez que se declaró campeón con Chivas y logró títulos con la Selección Mexicana, ahora busca retos más grandes, como j ugar en Europa en un futuro no muy lejano .

"De España, Inglaterra, Alemania, me gusta mucho el Bayern Múnich, no se me haría descabellado jugar ahí, me gusta mucho".