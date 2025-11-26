Video ¡Juegazo en el BBVA! Así puedes ver Rayados vs. América de Liguilla

El Monterrey vs. América de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arranca EN VIVO desde el Estadio BBVA.

Acá te tendremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación de la Fase Final del futbol mexicano.

Desde hace dos semanas, cuando terminó el torneo regular del Apertura 2025 de la Liga MX, este duelo de Rayados ante Águilas ya estaba confirmado.

Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX

Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Ida de Cuartos de Final



Miércoles 26 de noviembre

FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU

Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

Vuelta de Cuartos de Final



Sábado 29 de noviembre

América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU

Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU

Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

Domingo 30 de noviembre