¡EN VIVO! Monterrey vs. América partido de los Cuartos de Final de Liga MX
La Fiesta Grande del Apertura 2025 tiene este gran juego de en su Ida de Cuartos de Final desde el Estadio BBVA.
Video ¡Juegazo en el BBVA! Así puedes ver Rayados vs. América de Liguilla
El Monterrey vs. América de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arranca EN VIVO desde el Estadio BBVA.
Acá te tendremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación de la Fase Final del futbol mexicano.
Desde hace dos semanas, cuando terminó el torneo regular del Apertura 2025 de la Liga MX, este duelo de Rayados ante Águilas ya estaba confirmado.
Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX
Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Ida de Cuartos de Final
Miércoles 26 de noviembre
- FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
- Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU
- Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU
Jueves 27 de noviembre
- Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU
Vuelta de Cuartos de Final
Sábado 29 de noviembre
- América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
- Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
- Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU
Domingo 30 de noviembre
- Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
