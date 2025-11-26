    Liga MX

    ¡EN VIVO! Monterrey vs. América partido de los Cuartos de Final de Liga MX

    La Fiesta Grande del Apertura 2025 tiene este gran juego de en su Ida de Cuartos de Final desde el Estadio BBVA.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Juegazo en el BBVA! Así puedes ver Rayados vs. América de Liguilla

    El Monterrey vs. América de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arranca EN VIVO desde el Estadio BBVA.

    Acá te tendremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación de la Fase Final del futbol mexicano.

    Desde hace dos semanas, cuando terminó el torneo regular del Apertura 2025 de la Liga MX, este duelo de Rayados ante Águilas ya estaba confirmado.

    Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX

    Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

    Ida de Cuartos de Final


    Miércoles 26 de noviembre

    • FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
    • Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU
    • Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU

    Jueves 27 de noviembre

    • Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

    Vuelta de Cuartos de Final


    Sábado 29 de noviembre

    • América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
    • Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
    • Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

    Domingo 30 de noviembre

    • Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

    1 min
    Humberto Suazo visualiza así la Ida de Rayados ante América en Liguilla

    1 min
    Francisco Pumpido fue convocado por Antonio Mohamed para la ida ante Bravos

    2 min
    ¡EN VIVO! Juárez vs. Toluca partido de los Cuartos de Final de Liga MX

    2:15
    ¡Dos bajas importantes para Rayados a horas del partido ante América!

