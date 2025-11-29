América vs. Monterrey abren los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes en busca de una remontada que les permita acceder al partido de Semifinales.

Las Águilas llegan con desventaja de dos goles tras el partido de ida en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte luego de un gol de Sergio Canales al minuto 45 y un autogol de Igor Lichnovsky sobre el minuto 70.

Cabe recordar que el América va por su quinta Final de Liga MX consecutiva luego del tricampeonato que consiguieron y el subcampeonato el torneo anterior en el que cayeron a manos del Toluca.

EL PARTIDO AMÉRICA VS. MONTERREY EN JUEGO RUMBO A LAS SEMIFINALES DE LA LIGUILLA

Las Águilas del América se adelantaron en el marcador apenas a los 30 minutos de juego con un zapatazo letal de Alejandro Zendejas desde larga distancia y con asistencia de Jonathan dos Santos para acortar el marcador 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América sorprendió desde antes del silbatazo inicial del partido frente a Monterrey tras dejar al goleador del equipo en la banca, siete anotaciones en el Apertura 2025, Brian Rodríguez. Además, también están a espera de entrar como relevos el francés Allan Saint-Maximin y Ramón Juárez.

La alineación titular del América para este encuentro es con: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Jonathan dos Santos (capitán), Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, José Zuñiga y Rodrigo Aguirre

La alineación titular del Monterrey para el juego de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025: Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Erick Aguirre; Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Oliver Torres; Sergio Canales, Jesús Manuel Corona y Germán Berterame.

LO QUE NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES DEL APERTURA 2025

Las Águilas están obligadas a ganar este sábado a Rayados por diferencia de dos goles, pues si sólo es por diferencia de un tanto, Rayados tiene ventaja tras su triunfo el miércoles pasado en los Cuartos de Final de ida de la Liga MX.