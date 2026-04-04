Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 13 La 'Hormiga' González y Joao Pedro mantienen una lucha por el liderato.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Se disputa la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX donde la lucha por el liderato de goleo se mantiene al rojo vive entre Joao Pedro y Armando González.

El d elantero del Atlético de San Luis recuperó el liderato de goleo al anotar un gol en el encuentro ante Rayados para llegar a 11 tantos en el Clausura 2026, y superar por una anotación a la Hormiga’ que se mantiene con 10, pero todavía con un partido por jugar.

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Por detrás de Armando González y Joao Pedro se encuentra Paulinho, Kevin Castañeda y Diber Cambindo que tienen seis goles cada uno.

Debajo de estos cinco futbolistas se encuentran seis jugadores con cinco goles en el torneo que son: José Paradela, Salomón Rondón, Juninho Vieira, Arturo González, Javier Ruiz y Ezequiel Eduardo Bullaude.