    Mazatlán FC

    Querétaro vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia la Fase Final del torneo; el Play-In.

    Por:
    Baudelio Garcia.
    Video Querétaro vs Mazatlán | Horario y dónde ver el partido de la J16 del Apertura 2025

    El Estadio La Corregidora será el escenario de la Jornada 16 de la Liga MX, en la que se medirán Querétaro y Mazatlán FC. En la tabla, Querétaro se encuentra en la posición 14 con un total de 14 puntos y saldo de cuatro victorias en la temporada.

    A pesar de esto, el equipo llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño. En contraste, Mazatlán FC ocupa la posición 15, con 13 puntos y solo dos victorias en lo que va del torneo, además de haber empatado en su más reciente partido.

    PUBLICIDAD

    La Liga MX ofrece este encuentro para todos los aficionados. La diferencia de puntos entre ambos equipos es mínima, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. Mientras Querétaro busca recuperar terreno, Mazatlán FC intenta mejorar su situación en la tabla; este partido promete ser crucial para ambos. Para conocer cómo y dónde se televisa este enfrentamiento, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 16

    Querétaro llega al partido con la presión de haber caído ante Santos Laguna, lo que ha generado dudas en su rendimiento y la necesidad de redimirse frente a su afición. Por su parte, Mazatlán FC, tras rescatar un punto contra América, se presenta con un leve impulso, buscando consolidar su juego y aprovechar la oportunidad para escalar en la tabla.

    • Cuándo es el Querétaro vs. Mazatlán FC: el juego es el domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio La Corregidora.
    • A qué hora es el Querétaro vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Querétaro vs. Mazatlán FC: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    André Jardine lanza advertencia a Toluca tras triunfo contra León

    André Jardine lanza advertencia a Toluca tras triunfo contra León

    1 min
    Pachuca vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Pachuca vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    2 min
    Pumas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Pumas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    1 min
    Torrent compara el Clásico Regio con el Derby español, por esta razón

    Torrent compara el Clásico Regio con el Derby español, por esta razón

    3 min
    Partidos de hoy 2 de noviembre del 2025: Mundial Sub-17, Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

    Partidos de hoy 2 de noviembre del 2025: Mundial Sub-17, Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

    Relacionados:
    Mazatlán FCQuerétaroNarrativa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX