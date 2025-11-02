Video Querétaro vs Mazatlán | Horario y dónde ver el partido de la J16 del Apertura 2025

El Estadio La Corregidora será el escenario de la Jornada 16 de la Liga MX, en la que se medirán Querétaro y Mazatlán FC. En la tabla, Querétaro se encuentra en la posición 14 con un total de 14 puntos y saldo de cuatro victorias en la temporada.

A pesar de esto, el equipo llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño. En contraste, Mazatlán FC ocupa la posición 15, con 13 puntos y solo dos victorias en lo que va del torneo, además de haber empatado en su más reciente partido.

La Liga MX ofrece este encuentro para todos los aficionados. La diferencia de puntos entre ambos equipos es mínima, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. Mientras Querétaro busca recuperar terreno, Mazatlán FC intenta mejorar su situación en la tabla; este partido promete ser crucial para ambos. Para conocer cómo y dónde se televisa este enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO QUERÉTARO VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 16

Querétaro llega al partido con la presión de haber caído ante Santos Laguna, lo que ha generado dudas en su rendimiento y la necesidad de redimirse frente a su afición. Por su parte, Mazatlán FC, tras rescatar un punto contra América, se presenta con un leve impulso, buscando consolidar su juego y aprovechar la oportunidad para escalar en la tabla.

Cuándo es el Querétaro vs. Mazatlán FC: el juego es el domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio La Corregidora.

A qué hora es el Querétaro vs. Mazatlán FC: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Querétaro vs. Mazatlán FC: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.