Querétaro remonta y logra agónico empate en el regreso de Cocca al Atlas

Video Resumen | Le empatan a los Rojinegros ¡A lo Atlas!

Atlas, con el regreso de Diego Costa al banquillo, terminó cendiendo un agónico empate por 3-3 con Gallos Blancos en el partido válido por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de necesitar el triunfo y de no haber sumado ni siquiera un punto tras los primeros partidos, los Gallos Blancos le cedieron el balón y el dominio del partido a los Zorros en el inicio del compromiso.

Y los pupilos de Diego Cocca, que regresó este domingo al banquillo del club en el que logró el bicampoento hace un par de años, aprovecharon esa oportunidad.

Se jugaba el minuto 9 cuando, a la salida de un tiro de esquina, Rober Pier ganó de cabeza en el primer palo y en el segundo apareció Gustavo del Prete para empujarla también con un golpe de cabeza y poner el 1-0.

Fue muy tímida la reacción de los hombres de Benjamín Mora, quienes apenas inquietaron a Camilo Vargas en el primer tiempo.

De hecho, además del gol, la mejor opción de anotar la tuvo nuevamente el atlas a los 30 minutos, cuando le fue anulado un gol por un fuera del lugar milimétrico del serbio Uros Djurdjevic. Tan discreto era el juego de los locales que la afición pedía a gritos la salida del técnico Benjamín Mora.

El técnico de Gallos hizo cambios para la segunda parte y estos surgieron efecto, pues si bien al equipo le faltaba profundidad, por lo menos eran los que tomaron el dominio del juego.

Y los locales econtraron premio a los 57 tras un penal por una falta por imprudencia de Rober Pier. Pablo Herrera cobró duro al centro y aunque Camilo Vargas casi lo atajaba, la pelota terminó entrando y dándole el empate a Gallos.

Apenas dos minutos después, nuevamente barrera le pegó de primera a un centro cruzado y casi pone el segundo para su equipo. Sin duda, esos minutos fueron lo mejor de Querétaro en todo el encuentro.

Sin embargo, Atlas reaccionó y tras un espectacular pase de Camilo Vargas al serbio Djurdjevic, este último quedó solo frente al arquero y defnió con clase para poner el 2-1.

Por si fuera poco, a los 75 minutos y nuevamente la salida de un tiro de esquina, Adrián Mora anticipó la salida de Guillermo Allison y parecía dejar definido el encuentro.

Sin embargo, en el tiempo de reposición, el paraguayo Rodrigo Bogarin anotó de cabeza el descuento para los locales y, un par de jugadas más adelante, el argentino Lucas Rodríguez consiguió el milagroso empate.

Con este resultado, Querétaro suma su primer punto y sigue en sótano de la tabla, mientras que Atlas quedan en le puesto 15 con cinco unidades.