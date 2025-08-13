Pumas ilusiona a fanáticos tras publicar este video de Aaron Ramsey

Video El video que deja atónitos a los Pumas: ¿qué pasará con Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey, uno de los refuerzos estelares de Pumas para el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, todavía no ha debutado en su flamante escuadra debido a que acarrea una lesión originada en el Cardiff City.

Los días han pasado en la escuadra de la UNAM, aunque poco a poco hay más claridad respecto al estado físico de Aaron Ramsey, sobre todo después de un video publicado por los auriazules.

En el referido video, Aaron Ramsey es observado ya con entrenamiento al parejo de sus compañeros, lo que abre la puerta a que muy pronto podrá ver acción de forma normal en el conjunto dirigido por Efraín Juárez.

Aaron Ramsey y Pumas se tomaban con calma el último proceso de recuperación, pero ahora, se puede observar que Ramsey está casi listo para volver a la acción, ahora con el conjunto capitalino.

Pumas enfrentará al Toluca este fin de semana en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, partido en donde si bien el galés ya entrena al parejo, luce complicada su participación en el Estadio Nemesio Diez, aunque no imposible.