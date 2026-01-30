    Liga MX

    Pumas vs. Santos Laguna: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    El cuadro de la UNAM intentará conservar el paso invicto en el torneo frente a los Guerreros, que no saben aún lo que es ganar luego de tres partidos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    Pumas vs. Santos Laguna se juega este viernes en el primer día de la reanudación de la Liga MX Clausura 2026 tras el receso debido a los dos compromisos de la Selección Mexicana fuera de Fecha FIFA como parte de su preparación hacia el Mundial 2026.

    No es común ver al conjunto de la UNAM jugar de local un viernes por la noche en el torneo mexicano; llegó a hacerlo ante América en el Clausura 2020, duelo que acabó empatado 3-3 una fecha antes de que el torneo fuera cancelado debido a la pandemia por COVID-19.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. SANTOS LAGUNA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    En duelos directos entre sí, Pumas tiene dos victorias consecutivas como local ante Satos Laguna, en ambas dejó a los Albiverdes en cero: 2-0 en el Clausura 2025 y 3-0 en el Clausura 2024.

    El último triunfo de Santos Laguna en C.U. fue en el Apertura 2022 y lo hizo con un marcador de escándalo, un 1-5 en el que Harold Preciado hizo doblete y dio una asistencia.

    En este torneo, Pumas llega invicto con saldo de un triunfo y dos empates; la victoria fue como visitante. Santos Laguna, por su parte, no ha ganado, tiene un empate y dos derrotas.

    • Cuándo es el Pumas vs. Santos Laguna de la Liga MX: el partido es este viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
    • A qué hora es el Pumas vs. Santos Laguna de la Liga MX: el juego comienza a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 22:00 horas tiempo del Este, 21:00 horas tiempo del Centro y 19:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pumas vs. Santos Laguna de la Liga MX: sigue la transmisión del partido en México por ViX; en Estados Unidos velo por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Liga MXPumas UNAMPumasSantosSantos Laguna

