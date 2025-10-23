    Pumas UNAM

    Pumas vs San Luis, resumen y resultado del partido de la Liga MX

    Sebastien Salles-lamonge fue el verdugo de los Universitarios que no tuvieron respuesta.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | San Luis deja en el camino de Play-In a Pumas

    Pumas recibió al Atlético de San Luis en partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

    Ambas escuadras tenían la obligación de buscar el triunfo, ya que están en lucha directa por un lugar en el Play-In pensando en la Liguilla.

    PUBLICIDAD

    El desarrollo del encuentro fue lento y con pocas acciones de peligro en los arcos, el conjunto de San Luis fue el equipo que estuvo más cerca de abrir el marcador en la primera parte, Keylor Navas fue el mejor hombre de los auriazules.

    A pesar de ser el mejor en el terreno de juego, también estuvo cerca de cometer un oso que pudo convertirse en gol para los potosinos, pero afortunadamente el contrarremate no fue preciso y con dirección de gol.

    En la segunda mitad, el arquero de Costa Rica se mantuvo como el jugador clave para que el marcador no se moviera, detuvo un cabezazo peligroso de Joao Pedro y también corrió con suerte tras que tiro que pegó en la base del poste.

    Hasta que, en una serie de rebotes y un remate al poste de Torres complicó todo, el rebote le quedó a Sebastien Salles-lamonge que no lo pensó dos veces y de primera fusiló al arquero de Pumas y marcó el primer tanto de la noche en C.U.

    Este resultado pone a los de Atleti con 16 puntos, dos por encima de los universitarios que se quedaron con 14 unidades. El próximo partido de los Pumas será de visita en León, mientras que Atlético de San Luis recibirá a Necaxa.

    Más sobre Pumas UNAM

    1:17
    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    1 min
    ¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

    ¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

    1 min
    Pumas vs. Atlético de San Luis: Horario y dónde ver el partido de Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025

    Pumas vs. Atlético de San Luis: Horario y dónde ver el partido de Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025

    1:04
    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    ¡Atentos! Filtran estatus de la lesión de JJ Macías de cara a la doble jornada

    1 min
    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Confirman que lesión de JJ Macías con Pumas no es de gravedad previo a doble jornada

    Relacionados:
    Pumas UNAMAtlético San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD