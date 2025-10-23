Video Resumen | San Luis deja en el camino de Play-In a Pumas

Pumas recibió al Atlético de San Luis en partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Ambas escuadras tenían la obligación de buscar el triunfo, ya que están en lucha directa por un lugar en el Play-In pensando en la Liguilla.

El desarrollo del encuentro fue lento y con pocas acciones de peligro en los arcos, el conjunto de San Luis fue el equipo que estuvo más cerca de abrir el marcador en la primera parte, Keylor Navas fue el mejor hombre de los auriazules.

A pesar de ser el mejor en el terreno de juego, también estuvo cerca de cometer un oso que pudo convertirse en gol para los potosinos, pero afortunadamente el contrarremate no fue preciso y con dirección de gol.

En la segunda mitad, el arquero de Costa Rica se mantuvo como el jugador clave para que el marcador no se moviera, detuvo un cabezazo peligroso de Joao Pedro y también corrió con suerte tras que tiro que pegó en la base del poste.

Hasta que, en una serie de rebotes y un remate al poste de Torres complicó todo, el rebote le quedó a Sebastien Salles-lamonge que no lo pensó dos veces y de primera fusiló al arquero de Pumas y marcó el primer tanto de la noche en C.U.