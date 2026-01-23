    Liga MX

    ¿Le dicen adiós a Caicedo? Esto se sabe sobre su futuro en Pumas

    El futbolista colombiano ha sido duramente criticado por la afición en este inicio de Clausura 2026.

    TUDN
    ¿Se va de Pumas? Esto se sabe del futuro de Caicedo

    José Caicedo se ha convertido en el villano para los aficionados de los Pumas quienes han pedido su salida del equipo y tras tres jornadas del Clausura 2026 el colombiano podría salir del equipo.

    De acuerdo con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, el conjunto universitario tiene intenciones en darle salida al mediocampista, aunque aun no hay ofertas sobre la mesa.

    Sobre José Luis Caicedo supe que hay posibilidades que salga a préstamo, nada fijo, nada con ofertas sobre la mesa, pero si hay intenciones”, informó Rodrigo Celorio en Insiders de TUDN.

    En caso de que se concrete la salida de Caicedo, los Pumas buscarían un extremo del extranjero ya que se liberaría la plaza del colombiano.

    Sin embargo, dentro del plantel universitario aseguran que no están urgidos por otro refuerzo, ya que solo lo buscarían si sale algún futbolista del equipo.

    Cabe destaca que el mercado de fichajes de la Liga MX cierra el próximo 4 de febrero por lo que los Pumas tienen pocos días para darle salida a Caicedo u otro jugador para buscar un nuevo refuerzo.

    Después de tres jornadas disputadas los Pumas se mantienen invictos en el Clausura 2026 con una victoria y dos empates que lo mantiene en la sexta posición del futbol mexicano.

    Liga MXPumas UNAMJose Caicedo

