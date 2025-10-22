Pumas vs. Atlético de San Luis: Horario y dónde ver el partido de Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025
El club felino necesita ganar si quiere mantenerse en zona de Play-In en la recta final del Torneo Apertura 2025.
En partido de la jornada 14 del Apertura 2025, los Pumas regresan a Ciudad Universitaria para medirse con el Atlético de San Luis donde buscarán reencontrarse con el triunfo tras cinco jornadas de no hacerlo.
Los Universitarios llegan a este compromiso tras rescatar un valioso empate en su visita a Monterrey en el Gigante de Acero que los mantiene en puestos de Play In.
Por su parte, los potosinos lograron un triunfo valioso en la jornada anterior ante Atlas y en CU buscarán quitarle el décimo puesto a los Pumas.
Los Pumas llegan con dos triunfos consecutivos sobre el Atlético de San Luis luego de vencerlos en el Clausura 2025 y Apertura 2024 por 2-3 y 3-0 respectivamente.
De los últimos 10 enfrentamientos entre ambos conjuntos, los Universitarios suman seis victorias por cuatro triunfos de los potosinos.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS
Fecha: Miércoles 22 de octubre en el estadio Olímpico Universitario.
Horario: 9:05 pm del Centro de la Ciudad de México; 11:05pm del ET; 10:05pm del CT y 8:05pm del PT en los Estados Unidos.
Dónde ver: El partido entre Pumas y Atlético de San Luis lo podrás disfrutar en México y Estados Unidos por la señal de ViX.