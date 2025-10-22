Video ¡Le urge el triunfo! Pumas recibe a San Luis en la Jornada 14

En partido de la jornada 14 del Apertura 2025, los Pumas regresan a Ciudad Universitaria para medirse con el Atlético de San Luis donde buscarán reencontrarse con el triunfo tras cinco jornadas de no hacerlo.

Los Universitarios llegan a este compromiso tras rescatar un valioso empate en su visita a Monterrey en el Gigante de Acero que los mantiene en puestos de Play In.

Por su parte, los potosinos lograron un triunfo valioso en la jornada anterior ante Atlas y en CU buscarán quitarle el décimo puesto a los Pumas.

Los Pumas llegan con dos triunfos consecutivos sobre el Atlético de San Luis luego de vencerlos en el Clausura 2025 y Apertura 2024 por 2-3 y 3-0 respectivamente.

De los últimos 10 enfrentamientos entre ambos conjuntos, los Universitarios suman seis victorias por cuatro triunfos de los potosinos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS