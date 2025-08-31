Video ¡Soltaron a la Bestia! JJ Macías hace su debut oficial con Pumas

Tras estar al borde del retiro, José Juan Macías debutó con Pumas en el Torneo Apertura 2025 y volvió a jugar un partido de Liga MX siete meses después.

El delantero mexicano de 25 años entró de cambio al minuto 67 por Alan Medina en el encuentro de la Jornada 7 ante Atlas que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario.

JJ Macías entró al campo cuando el partido iba 0-0 y su entrada le trajo buena suerte a Pumas que terminó venciendo 1-0 al Atlas con insólito gol de Aaron Ramsey en el tiempo de compensación (90+2’).

¿Cuándo había sido el último partido de JJ Macías en Liga MX?

La última vez que JJ Macías había pisado una cancha en el futbol mexicano fue el pasado 20 de enero cuando aún era futbolista de Santos Laguna.

El delantero entró de cambio al minuto 78 y anotó de penal al 89’ en la derrota que sufrió Santos ante Pachuca por 2-1 en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025.

Desafortunadamente, JJ Macías sufrió varias lesiones en su etapa en los Guerreros y semanas después la directiva decidió rescindirle el contrato.

Este verano, el canterano de Chivas estuvo a prueba con el Real Valladolid, pero no logró quedarse en el equipo español y regresó a México donde Pumas le abrió las puertas para evitar el retiro y continuar su carrera.