Dinenno y Mozo están disponibles pero irán a la banca ante León

De acuerdo con información de Julio Ibañez, colaborador de TUDN, el argentino dejó atras una lesión muscular en el muslo izquierdo por lo que está a disposicion del cuerpo técnico, no obstante, la idea es no arriesgarlo si no es necesario, por lo que no estará de inicio en el partido y en todo caso podría ser usado para revolucionar en ataque felino en la segunda mitad.