Los Pumas de la UNAM han pedido el apoyo de su afición para localizar a un fanático que ayudó en la catástrofe desatada por la explosión de una pipa de gas en la Ciudad de México.

El Club Universidad colgó una foto del testimonio del fan obtenido por el diario La Jornada en el que se aprecia que la persona en cuestión llevaba puesta la playera del equipo auriazul mientras ayudaba a los heridos y al cuerpo de bomberos y policías.

"Un verdadero crack ¿Nos ayudan a encontrarlo?", se lee en la publicación de Pumas y el siguiente testimonio.

"Venía del trabajo, prácticamente nos tocó el accidente frente a la autopista. No sabíamos cómo ayudar, pero saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías.

"Se me pone la piel chinita de imaginar el dolor y lo que sufrieron quienes estaban ahí. Gente como nosotros, obreros, el pueblo quemándose", fueron las palabras del aficionado puma.

Un día después de la tragedia que sacudió a la capital mexicana el día miércoles, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dedicó un mensaje de solidaridad a las víctimas en rueda de prensa de cara a la Jornada 8.