Video Larcamón da mensaje a víctimas en Iztapalapa por explosión de pipa de gas

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, no pasó desapericibida por Nicolás Larcamón, que envió un mensaje a todos los afectados.

En la conferencia de prensa previa al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, el entrenador celeste se solidarizó con estas palabras.

"Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa, hacerles llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas, los heridos, lastimosamente deben ser momentos difíciles, hacerles llegar nuestros mejores deseos para que se dé de la mejor manera".

EL LIDERATO INTERESA A NICOLÁS LARCAMÓN



De cara al partido ante Pachuca, Nicolás Larcamón fue cuestionado de sí era relevante tomar el liderato del Apertura 2025, en caso de que Rayados y América dejen ir puntos el fin de semana.

"Siempre es importante de seguir puntuando y siendo de los mejores equipos de la fase regular, tenemos esa expectativa de alcanzar, será importante para las instancias decisivas del torneo, para la Liguilla lo relevante que es y la mejor clasificación supone mejores condiciones para el mata-mata, ambicionamos seguir evolucionando en el rendimiento".

El entrenador de La Máquina considero que su equipo va poco a poco encontrando ese equilibrio que tanto desea, por lo que una sexta victoria consecutiva es el objetivo inmediato.

"Creo que vamos en ese balance justo de haber trabajado muy bien, no solamente en esta última semana si no este último mes siento que fue muy productivo en términos de laburo y eso ha emparejado el rendimiento, a sabiendas que es un partido muy importante porque se vienen dos localías, queremos hilvanar un sexto triunfo consecutivo".