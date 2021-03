El 'Profe' Cruz advierte que no den por muerto al Necaxa

Jose Guadalupe Cruz Necaxa Head Coach during the game Santos vs Necaxa, corresponding to the Tenth round match of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at TSM Corona Stadium, on March 07, 2021.



