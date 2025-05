Vílchez asegura estar consciente de la crisis que atraviesa el Club Santos, pero lleva tiempo siguiendo al equipo y le apasiona el venir a trabajar a México. “Desde la primera reunión que tuve hace unos meses con el grupo, a partir de ahí visualicé que este era mi lugar, sé que estamos ante un reto difícil. Sé que estamos ante un reto difícil, sé que los laguneros no pasan por su mejor momento, pero he notado la infraestructura, el club, la dirección deportiva están fuertes”, señaló el ex director técnico del Rayo Vallecano.