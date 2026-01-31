Liga MX ¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón y al 'Toro' Fernández en el Juárez vs. Cruz Azul? El partido en la frontera resulta en una auténtica locura y Cruz Azul enfrentará al bicampeón sin dos piezas importantes.

Video Locura total: ¿Por qué expulsaron a Larcamón en el partido de Cruz Azul?

Cruz Azul vivió una auténtica locura en su visita a Juárez dentro de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un duelo que arrojó una cascada de goles y hasta de expulsiones.

Marcador de 4-3 a favor del conjunto cementero que sufrió de más para quedarse con los tres puntos a pesar de goles tempraneros de Palavecino y Paradela, incluso de Rotondi que hizo oficial la goleada en el primer tiempo para los de La Noria.

Aunque el siguiente episodio definiría en parte el partido celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón en el partido Juárez vs. Cruz Azul?



Ya prácticamente sobre el final del primer tiempo, el árbitro Jesús Rafael López decretó penal a favor de los Bravos. El director técnico de los celestes, Nicolás Larcamón, reclamó airadamente la pena máxima.

El central acabó por echar a Larcamón quien siguió con los ánimos encendidos, a pesar de que su equipo lo ganaba cómodamente incluso después de que Estupiñán cobrara bien desde los 11 pasos.