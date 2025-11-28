    Liga MX

    ¡En plena Liguilla! Gabriel Milito confiesa la situación de la 'Hormiga' González

    El director técnico del Guadalajara explicó la razón por la que el juvenil no acabó el partido ante Cruz Azul.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Gabriel Milito explica el motivo por el cual la 'Hormiga' González salió de cambio

    Gabriel Milito, director técnico de Chivas, explicó el motivo por el que Armando 'Hormiga' González no acabó el partido ante Cruz Azul dentro de los Cuartos de Final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    En conferencia de prensa, el estratega justificó la salida del juvenil por motivos meramente físicos y de precaución, además de revelar que la 'Hormiga' González estaba 'tocado' desde antes del partido.

    "A la 'Hormiga' nos vimos obligados a sustituirlo, tuvo una molestia en el aductor, pudo trabajar, pero en algunos ejercicios preferimos que no lo hiciera, en el entretiempo nos comentó que iba a sentir esa molestia, aguantó lo que pudo, no queríamos correr el riesgo de perderlo, esperemos que pueda llegar en buen estado, lo veremos con el paso de los días, pero el motivo es su molestia, decidimos poner a Sandoval en esa posición", dijo Milito.

    El estratega argentino no dudó en señalar que el duelo de ida de los Cuartos de Final fue prácticamente igualado, más allá del 0-0 en el marcador, y vaticinó que la vuelta apunta a ser igual.

    "Un partido muy parejo, imagino que será así hasta el final, eliminatoria a 180 minutos, los neutralizamos bien a ellos y ellos a nosotros, un partido muy disputado, en el 1T pudimos marcar un gol, en el 2T quizás nos costó más, pero estuvo parejo, tuvieron una situación clara ellos que sacó Tala, nosotros también, un partido muy parejo, será similar en la vuelta, obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva y nosotros debemos ir a ganar, pero el equipo tengo confianza en que haremos un buen partido y podremos ganar".

    Cruz Azul y Chivas definirán al último semifinalista del Apertura 2025 de la Liga MX este domingo en Ciudad Universitaria.

