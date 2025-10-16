El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero
Comisionado de la Federación destaca el plan que tiene junto con dueños para que nadie pierda y los jugadores emigren a temprana edad.
En el programa Faitelson sin Censura, el conductor también cuestionó a Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, acerca de los planes del organismo para que los jugadores salgan al extranjero a buena edad.
Arriola destacó que es un tema de mercado y no se le puede pedir a alguien que pierda dinero, su inversión en la transacción de un futbolista. “Lo que tenemos que hacer es platicar con los dueños y qué puede hacer la Federación, para que a los 17 o 18 años, no pierdan en la formación y una potencial venta en México, nosotros cómo podemos hacer para equilibrar en lo monetario, para que el jugador se vaya”, agregó.
Mikel Arriola destacó que la Asamblea de Dueños debe autorizar un presupuesto etiquetado, si se concreta sería un gran paso.
“Hay que hacer números”, concluyó.