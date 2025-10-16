En el programa Faitelson sin Censura, el conductor también cuestionó a Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, acerca de los planes del organismo para que los jugadores salgan al extranjero a buena edad.

Arriola destacó que es un tema de mercado y no se le puede pedir a alguien que pierda dinero, su inversión en la transacción de un futbolista. “Lo que tenemos que hacer es platicar con los dueños y qué puede hacer la Federación, para que a los 17 o 18 años, no pierdan en la formación y una potencial venta en México, nosotros cómo podemos hacer para equilibrar en lo monetario, para que el jugador se vaya”, agregó.