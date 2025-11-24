    Guadalajara

    ‘Piojo’ Alvarado elogia a Cruz Azul de cara al duelo de Cuartos de Final

    Sin embargo, le jugador mexicano advirte que Chivas “no se la podrá fácil” a La Máquina en la Liguilla.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ‘Piojo’ Alvarado no se toca el corazón y le manda mensajito a Cruz Azul

    Roberto Alvarado, jugador de Chivas, rindió elogios al Cruz Azul previo duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, el cual ya tiene fecha y horario.

    El ‘Piojo’ asegura que Cruz Azul será un equipo “complicado" y añade que su director técnico, Nicolás Larcamón, conoce muy bien el futbol mexicano

    “Sí, es un rival bastante bastante complicado. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, conocemos al al técnico que ya ha estado mucho tiempo en el futbol mexicano, que conoce bien la Liga MX y creo que ha llevado a Cruz Azul a estar siempre en los primeros lugares y que están bastante bien”, dijo el jugadoe de la Selección Mexicana.

    “Pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos. Sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte. Obviamente no se lo vamos a poner sencilla tampoco. Y, obviamente, queremos pasar, queremos seguir avanzando, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer”, añadió Alvarado.

    El extremo mexicano de 27 años, que estuvo en las filas del conjunto cementero, también pide el apoyo de la afición del Rebaño Sagrado de cara al choque frente a su exequipo.

    Obviamente necesitamos también del apoyo de la gente. Sabemos que el primer partido va a ser acá en casa y hay que hacer pesar el estadio. Hay que seguir haciendo las cosas bien para seguir generando esa ilusión en el equipo”, concluyó.

