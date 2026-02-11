Mundial 2026 Confirman partido España vs. Chile en Puebla rumbo al Mundial 2026 El duelo amistoso servirá a la selección española a su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video ¡Partidazo! Confirman el España vs. Chile en Puebla



El partido España vs. Chile en Puebla es una realidad luego de que la Embajada de España en México confirmara el amistoso a través de su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El encuentro se celebrará el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, tres días antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26, y servirá a la selección española para su preparación rumbo a su debut en el torneo.

De esta manera, Puebla no se quedará con las manos vacías rumbo a la Copa del Mundo luego de que buscara ser la base de campamento de alguna selección mundialista.

⚽🇪🇸🇲🇽¡Rumbo al #Mundial2026! La @SEFutbol disputará un partido amistoso frente a Chile 🇨🇱 el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de #Puebla 🏟️. Una cita deportiva que fortalece los lazos entre España y México a través del fútbol 🤝✨

¡Nos vemos en Puebla! 🙌🔥 — Embajada de España en México (@EmbEspMex) February 11, 2026

Serán seis equipos los que se concentren en México durante el torneo: México en la Ciudad de México, Uruguay en Quintana Roo, Sudáfrica en Pachuca, Túnez en Monterrey y Corea del Sur y Colombia en Guadalajara.

Cabe recordar que, La Roja de Luis de la Fuente jugará en Guadalajara contra Uruguay el 26 de junio en su tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Antes, España se medirá a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta, sede en la que también se enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio.

La selección española eligió Chattanooga, Tennessee, como su sede de concentración y entrenamiento para la Fase de Grupos del Mundial 2026 por su cercanía con Atlanta.