Henry es muy puntual al comentar que André Jardine no deja relajarlos, no se deja conformar con nada y a su vez al técnico lo presiona Emilio (Azcárraga). “El nos ha hecho varias visitas al club después de haber ganado títulos y sí nos ha felicitado, pero quiere la que sigue, sin más, no es de que tengas opciones. También fue así con la Concachampions, pasó lo mismo, deseó y pidió esta, situación que no se concretó.